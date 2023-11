Canale della Manica, allarme meteo per l'arrivo della tempesta Ciarán

La tempesta Ciarán ha attivato un'allerta meteo nelle isole del Canale della Manica dove sono stati registrati venti che hanno superato i 160 km/h. Le autorità hanno preso misure di emergenza, evacuando 39 residenti dall'isola di Jersey, come riportato dalla Bbc. La polizia del Jersey ha dichiarato che le condizioni attuali sono estremamente pericolose e ha fortemente consigliato alla popolazione di rimanere al chiuso per garantire la propria sicurezza. Tra gli evacuati ci sono anche 6 bambini, costretti a lasciare le loro abitazioni a causa dei danni causati dalla tempesta. Le autorità stanno monitorando da vicino la situazione per garantire la sicurezza di tutti i residenti dell'isola. «I venti hanno raggiunto una velocità massima di 102 miglia orari (163 km/h, ndr) nell'ultima mezz'ora e nella prossima ora sono previste onde fino a 9 metri nella baia di St Ouen (dell'isola di Jersey, ndr) - si legge nel messaggio della polizia pubblicato su X -. Per favore, restate dentro. È molto pericoloso fuori». Venti fino a 149 km/h sono stati registrati nell'aeroporto di Jersey, mentre sull'isola di St. Mary's, nelle isole di Scilly, hanno raggiunto una velocità massima di 123 km/h.

La Route du Port Elizabeth at the Waterfront is closed due to segments of the Christmas tree being blown off. Our advice is still to stay indoors.

— States of Jersey Police (@JerseyPolice) November 2, 2023