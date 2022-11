Buckingham Palace, scandalo al galà: la madrina di William si dimette dai doveri reali. «Domande razziste a un'invitata (nera)»

Nuovo episodio imbarazzante in materia di razzismo per la corte britannica: a innescarlo questa volta è stata un membro dello staff di palazzo, costretta a dimettersi dopo aver scandalizzato una ospite - durante il ricevimento offerto ieri dalla regina consorte Camilla a margine della Giornata Internazionale contro le Violenze Sessuali - con domande pressanti e toni inopportuni sulle sue radici etniche.

Buckingham Palace ha reso noto che la colpevole dell'accaduto, Lady Susan Hussey - la madrina del principe William - ha presentato oggi pubbliche scuse i suoi «commenti inaccettabili» e si è dimessa dai doveri reali. La vicenda era stata denunciata ai media come «traumatica» da Ngozi Fulani, invitata all'evento in quanto responsabile di un'organizzazione caritativa di Londra, la Hackney Charity Sistah Space che dà sostegno a donne d'origine africana e caraibica vittime di abusi domestici.

Mixed feelings about yesterday's visit to Buckingham Palace. 10 mins after arriving, a member of staff, Lady SH, approached me, moved my hair to see my name badge. The conversation below took place. The rest of the event is a blur.



— Sistah Space (@Sistah_Space) November 30, 2022