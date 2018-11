California, salgono a 63 le vittime degli incendi: più di 600 i dispersi

Sale a 63 il bilancio delle vittime degli incendi che stanno devastando la California. Secondo le autorità locali i dispersi sarebbero ben 631. Il presidente Donald Trump sarà in California domani per toccare con mano i danni causati dagli incendi nello stato. Il presidente americano potrebbe visitare i resti di Paradise, la città maggiormente colpita dalle fiamme. La visita di Trump segue la polemica a distanza, aperta dal presidente che nei giorni scorsi ha scaricato la colpa dei ripetuti incendi in California alla cattiva gestione dei boschi dello Stato. «Non c'è ragione per questi costosi incendi se non la cattiva gestione dei boschi. Ogni anno miliardi di dollari sono stanziati. Serve una soluzione ora o basta ai pagamentifederali», ha twittato Trump nei giorni scorsi.



