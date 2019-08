British Airways, tilt dei check-in online: 200 aerei in ritardo e più di 80 cancellazioni

Giornata di caos per i voli della British Airways. Questa mattina infatti è andato in tilt il sistema network utilizzato dalla compagnia per i check-in online, causando un'ondata di cancellazioni e ritardi degli aerei in partenza da Londra. La situazione sta creando notevoli disagi ai passeggeri nel pieno della stagione delle vacanza estive.

L'azienda precisa che non è stata colpita la rete informatica globale di BA, ma due sistemi complementari usati a livello nazionale, e ha confermato chesta lavorando per risolvere il guasto.

LEGGI ANCHE Motore dell'aereo British Airways in fiamme, fumo e terrore: atterraggio d'emergenza, 19 feriti Video

L'impatto sull'utenza resta comunque pesante stamattina, con lunghe code e viaggi saltati o rimandati. In particolare a Heathrow, dove sono stati cancellati oltre 80 voli, contro i 10 di Gatwick. Più di 200, inoltre, gli aerei in ritardo.



La British, come prima soluzione d'emergenza, ha ripristinato il check-in manuale negli scali coinvolti. Per la compagnia di bandiera non si tratta del primo incidente del genere: nei mesi scorsi è stata multata dalle autorità di controllo per non aver saputo tutelare la sicurezza degli utenti da un precedente - e più generalizzato - crash informatico delle sue reti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA