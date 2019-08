Il motore dell'aereo British Airways s'incendia: fumo e terrore nella cabina, atterraggio d'emergenza Video

Il motore dell'aereo British Airways si è incendiato, e ha il fumo ha iniziato ad invadere la cabina, tra il terrore dei passeggeri. E il pilota è stato costratto ad effettuare un atterraggio d'emergenza a Valencia. Il volo British Airways era partito da Londra ed era diretto in Spagna.

L'atterraggio d'emergenza è perfettamente riuscito al pilota dell'Airbus 320 della compagnia di bandiera britannica: tanta paura tra i passeggeri, ma non è stato registrato alcun ferito. I passeggeri sono stati fatti evacuare dal velivolo con gli scivoli d'emergenza.

.@British_Airways terrifying experience on flight to Valencia. Felt like horror film. Thankfully everyone safe. Flight filled with smoke and had to be emergency evacuated. #britishairways pic.twitter.com/NT4Gtme9kl

— Lucy Brown (@lucyaabrown) August 5, 2019