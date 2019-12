​Brexit, Ue pronta a ogni eventualità: «Uniti per i prossimi passi»

«Domani avremo una discussione» con i capi di Stato e di governo Ue «ma posso dire da parte della Commissione che siamo tutti pronti a qualsiasi eventualità»: queste le prime parole della presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, dopo i primi exit poll britannici che assegnano a Boris Johnson la piena vittoria e chiudono quindi a qualunque ipotesi di ripensamento sulla Brexit.



«Siamo pronti a negoziare ciò che sarà necessario e domani sarà importante ottenere un mandato dal Consiglio europeo per i prossimi passi». «Dobbiamo aspettare il risultato definitivo e poi ci congratuleremo con il vincitore delle elezioni», ha aggiunto von der Leyen.



«Domani invieremo un messaggio importante, avremo una discussione sull'articolo 50 e siamo pronti per i prossimi passi», le ha fatto eco il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. «Vedremo se sarà possibile per il parlamento britannico accettare la Brexit ed in questo caso noi siamo pronti e uniti per i prossimi passi per portare avanti una cooperazione stretta con il Regno Unito», ha aggiunto Michel.

