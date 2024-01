Brasile, pensionato precipita in una buca di 40 metri (scavata in casa) e muore: pensava ci fosse un tesoro d'oro

Joao Pimenta da Silva, un pensionato brasiliano, è morto nella sua abitazione in Brasile, che si trovava nel quartiere chiamato Betania. Il 71enne è precipitato nel buco che aveva scavato sotto il pavimento della cucina dopo aver sognato che sotto casa sua era sepolto dell'oro. Secondo le ricostruzioni la vittima sarebbe scivolata e sarebbe morta precipitando da una piattaforma di legno vicino alla sommità della fossa mentre cercava di uscirne dopo i lavori di rimozione dell'acqua e del fango.

Come è avvenuta la costruzione

Un vicino, Arnaldo da Silva ha detto ai media brasiliani: «Joao aveva trascorso più di un anno a scavare la buca e aveva assunto molte persone per fare il lavoro di scavo. Ha iniziato pagando 70 Reais brasiliani al giorno quando il buco era ancora poco profondo, ma più andava in profondità più i costi aumentavano. Alla fine ha pagato circa 80 sterline a chiunque entrasse nel buco e aiutasse a rimuovere la terra. Aveva colpito una grossa pietra che era difficile da rimuovere e si vociferava che avesse parlato di un tentativo di procurarsi della dinamite». Arnaldo da Silva ha affermato che João disse di essere stato visitato da uno “spirito” in sogno, che che lo aveva informata della presenza di un tesoro sepolto nascosto sotto una roccia che si trovava sotto il pavimento della sua cucina.

Il secondo sergente dei vigili del fuoco di Minas Gerais, Luís Filipe de Miranda, ha detto al quotidiano Estado che il pensionato 71enne probabilmente aveva esperienza con gli scavi e avrebbe avuto un aiuto professionale in particolare notando un taglio verticale del tunnel che era “perfetto”. «Questo tunnel sembra qualcosa di alieno, per la perfezione con cui lo ha scavato: diametro molto piccolo, cilindro molto perfetto, profondo 40 metri. Abbiamo trovato compressori, martelli pneumatici specifici usati per scavare gallerie».

Il ritrovamento di Joao

La tragedia è avvenuta il 5 gennaio.

Ci sono due versioni per quanto riguarda la morte di Joao: la prima afferma che il pensionato 71enne sarebbe scivolato e sarebbe precipitato da una piattaforma di legno vicino alla fossa, la seconda ci dice che la piattaforma era un posto di accesso dall'altalena di un bambino che usava per entrare nel buco.