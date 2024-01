Coppia morta nel lago di Como, la ricostruzione: dall'incontro al guasto dell'auto, cosa è successo a Tiziana Tozzo e Morgan Algeri

Cosa è successo la sera del 6 gennaio al lago di Como? Perché l'auto è finita in acqua? Tutto è ancora avvolto nel mistero. Una coppia, un uomo e una donna, sono morti annegati. Dal parcheggio, dove i due stavano parlando, il suv ha sfondato la ringhiera inabissandosi e le cause sono ancora da chiarire. La ricostruzione tappa per tappa.

Tiziana Tozzi e Morgan Algeri morti con l'auto nel lago di Como. Incidente, errore, malore o gesto volontario: le ipotesi