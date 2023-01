Brasile, sostenitori di Bolsonaro assaltano il Parlamento: almeno 400 arresti. L'ex presidente: «Il saccheggio è illegale»

Tensione in Brasile, assalto in Parlamento: almeno 400 arresti. «Le manifestazioni pacifiche, secondo la legge, fanno parte della democrazia. I saccheggi e le invasioni di edifici pubblici come quelli di oggi, così come quelli praticati dalla sinistra nel 2013 e nel 2017, sono illegali». Lo afferma su Twitter l'ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, in riferimento all'attacco ai palazzi del potere a Brasilia.

