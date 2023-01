Brasile, sostenitori dell'ex presidente Bolsonaro irrompono nel Parlamento: scontri con la polizia

Caos in Brasile. Centinaia di sostenitori dell'ex presidente Jair Bolsonaro hanno assaltato la zona del Parlamento e della Corte Suprema a Brasilia, riuscendo a fare irruzione nel palazzo del Parlamento. Tafferugli con la polizia e devastazione all'interno del congresso: alcuni manifestanti hanno occupato l'aula dell'assemblea, salendo sugli scranni e sul banco della presidenza.

La polizia era intervenuta sparando gas lacrimogeni. La zona era già presidiata dalle forze dell'ordine ma i bolsonaristi sono riusciti a sfondare il cordone di sicurezza e decine di loro sono inizialmente saliti su una rampa e hanno occupato il tetto. Lula, il presidente in carica, non si trova a Brasilia ma nello stato di San Paolo in visita ad alcune aree alluvionate.

‼️Brasil 🇧🇷 - asalto al Congreso.



Seguidores de Bolsonaro 🟢 se saltan las barreras del Congreso en un movimiento que apunta similar al que sucediera en EEUU 🇺🇸 hace dos años, reportan medios locales.pic.twitter.com/rE0jJqlQYEhttps://t.co/EqNRLwQxzH — EM-electomania.es (@electo_mania) January 8, 2023

Bolsonarista terrorists are vandalizing governmental buildings, windows are being brokenpic.twitter.com/BbnevCj8xT — Nathália Urban (@UrbanNathalia) January 8, 2023

🚨 Bolsonaristas invadem o edifício do Supremo Tribunal Federal (STF) pic.twitter.com/esM6FOq9td — Metrópoles (@Metropoles) January 8, 2023

Cosa succede in Brasile e il precedente negli Usa

Chi sostiene Bolsonaro non accetta la vittoria di Lula alle ultime elezioni presidenziali e in molti si erano già accampati davanti al quartier generale dell'esercito il giorno dopo le elezioni. Il caso ricorda molto l'assalto al Congresso degli Stati Uniti del 6 gennaio 2021, durante il quale i sostenitori del presidente degli Stati Uniti d'America uscente Donald Trump assaltarono il palazzo del Campidoglio, sede del Congresso degli Stati Uniti, per contestare il risultato delle elezioni presidenziali del 2020.