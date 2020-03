Borrell: disinformazione contro europei, additati come untori

Sono oltre un centinaio i casi di disinformazione contro l'Ue rilevati dalla task force del Servizio europeo per l'azione esterna. Ne ha parlato l'Alto rappresentante,, al termine di una videoconferenza con i 27 ministri degli Esteri.«C'è una crescente stigmatizzazione verso i cittadini europei all'estero, che vengono additati» come untori, ha spiegato, citando tra gli altri il caso di un aereo per i rimpatri che non è stato fatto atterrare a Guayaquil (Ecuador) nel timore del