Boris Johnson di nuovo papà a 55 anni: nato il suo sesto figlio

Il primo ministro britannico Boris Johnson, 55 anni, e la sua futura terza moglie Carrie Symonds, 32, hanno annunciato oggi a sorpresa la nascita del loro bambino. Il piccolo è un maschietto, come recita il comunicato di un portavoce, venuto alla luce «stamattina presto in un ospedale» di Londra. Secondo i calcoli, il bebè è nato al settimo mese, dopo che sia Johnson sia la sua compagna erano stati contagiati nelle settimane scorse dal coronavirus. Il neonato e la mamma stanno «molto bene», viene precisato.

«Il Primo Ministro e Ms Symonds - ha poi detto una portavoce - sono entusiasti di annunciare la nascita di un maschietto sano in un ospedale di Londra questa mattina presto. Sia la mamma sia il bebè stanno molto bene». «Il Primo Ministro e Ms Symonds hanno il piacere di ringraziare il fantastico servizio di ostetricia dell'Nhs», il sistema sanitario nazionale pubblico britannico, ha aggiunto. Ufficialmente BoJo ha altri 5 figli nati da due matrimoni e una relazione precedenti. Ma non ne ha voluto confermare il numero esatto trincerandosi dietro la privacy e secondo alcuni media il neonato potrebbe non il suo sesto, bensì il suo settimo rampollo. Immediate le reazioni di amici e avversari politici, per i rituali messaggi di felicitazioni a Johnson, tornato in azione lunedì dopo la prolungata convalescenza seguita a un ricovero al St Thomas Hospital per coronavirus sfociato - prima di Pasqua - anche in tre drammatiche notti in bilico tra la vita e la morte in terapia intensiva, e alla sua promessa sposa. Il premier conservatore è oggi a Downing Street per il lavoro di governo, ma - come già annunciato - non riprenderà la tradizione del Question Time del mercoledì in Parlamento, lasciando ancora al suo vicario Dominic Raab il compito di confrontarsi stamane con il leader dell'opposizione laburista, Keir Stramer.

