Viaggiare low cost, Blablacar lancia Blablabus e fa concorrenza a Flixbus: per un mese solo un euro a tratta

Non più solo BlablaCar ma anche BlablaBus. La ditta francese fondata nel 2004 che permette di condividere il tragitto in auto con altri passeggeri, si è lanciata nel mercato tedesco dei viaggi in bus. Ieri è partito il primo viaggio inaugurale da Duesseldorf e Berlino e fino a settembre i passeggeri pagheranno appena un euro a tratta, come ha reso noto il manager della società Christian Rahn a Berlino.

Entro la fine del 2019 saranno attivate 40 destinazioni in Germania e 400 in tutta Europa. Al momento sono iscritti alla piattaforma accessibile tramite App 6,5 milioni di clienti solo in Germania.



