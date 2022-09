Sabato 10 Settembre 2022, 14:23

Una donna è stata arrestata dopo che un bambino di 3 anni ha sparato accidentalmente a un altro bimbo di appena 5 mesi. Paula Marie Concepcion Santos, 25 anni, di Tampa, in Florida, USA, è stata arrestata dopo che in casa sua il bimbo anni ha preso in mano una pistola con la quale ha ferito il neonato.

L'incidente

Il piccolo sarebbe stato ferito a un'anca e trasportato d'urgenza in ospedale. Secondo i rapporti degli investigatori pare che le ferite del bambino non siano gravi e che non sia in pericolo di vita. La donna è stata comunque arrestata e accusata di negligenza, visto che a causa della sua disattenzione un bambino piccolo ne ha ferito uno ancora più piccolo mettendo a rischio la sua vita e causandogli delle lesioni.

Le indagini

Sono ora in corso le indagini per capire cosa sia successo. Il capo della polizia di Tampa Mary O'Connor ha dichiarato: «Anche se siamo incredibilmente grati che questo bambino non sia stato ferito a morte, quanto accaduto dovrebbe servire come promemoria per ogni genitore o tutore di andare immediatamente a controllare che le loro pistole siano adeguatamente protette».

Pare infatti che l'arma si trovasse in un punto non custodito e facilmente raggiungibile dal piccolo. La donna non avrebbe rispettato quindi la legge che prevede che le armi da fuoco in casa debbano essere messe sotto chiave.