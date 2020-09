Bimbo di 6 anni salva la vita al papà durante una rapina: morta la mamma colpita alla testa

Un vero e proprio dramma familiare si è consumato a Indianapolis, negli Stati Uniti, dove Jonathan e Wilma Hochstetler sono stati vittime, giovedì scorso, di una rapina sfociata nel sangue. La coppia viaggiava insieme al figlio di 6 anni su un camion per motivi di lavoro, quando a causa di un guasto sono stati costretti a fermarsi a bordo strada. Secondo quanto riferisce un testimone ai media americani, dal nulla sono sbucati due malintenzionati che prima hanno rapinato la coppia, poi hanno sparato a entrambi. Wilma è stata colpita alla testa e per lei non c'è stato nulla da fare. Jonathan, invece, nonostante il colpo al collo, è stato salvato dall'intervento del figlioletto, che è riuscito a passargli il telefono per chiamare i soccorsi.

Jonathan & Wilma Hochstetler from #Bloomfield were robbed & shot while working on trailer on west side of #Indy Thursday around 1:30 am. Wilma was killed. Jonathan survived bullet through his neck. 4 children. 6-year-old son witnessed crime. #GoFundMe https://t.co/xx7w4Vqpe0 pic.twitter.com/J1U04lu1HX — Rich Nye (@RichNye13) September 18, 2020

Il bimbo , infatti, è rimasto nascosto nel camion per tutta la durata della rapina ed è uscito allo scoperto solo dopo aver sentito gli spari. Vedendo il padre riverso a terra in una pozza di sangue, ha avuto la freddezza di passargli il telefono, grazie al quale l'uomo è riuscito a chiedere aiuto. Wilma è morta sul colpo, mentre Jonathan è attualmente ricoverato in ospedale, dopo aver subito un intervento alla schiena. L'uomo, grazie al tempestivo intervento del figlioletto, non è in pericolo di vita.





