Usa, muore bambino di 10 anni: aveva appena soccorso la sorellina di 6 anni nello stagno ghiacciato

Voleva solo aiutare la sorellina in difficoltà, ma è morto annegato. Accade a Millington, nella contea di Shelby nel Tennessee (Usa). Abigail, una bimba di 6 anni, giocava poco fuori il cortile di casa insieme al fratello Benjamin Luckett, di 10 anni. I due fratellini non si sono allontanati da casa: stavano solo giocando nei pressi dello stagno che si trova vicino casa, e che a causa del gelo in questo periodo è ghiacciato. Ed è stato proprio il ghiaccio a causare la tragedia: Abigail, notato che l'intera superficie dello stagno era completamente ghiacciata, si sarebbe avventurata a piedi e da sola, convinta che lo strato avrebbe retto il suo peso.

Ma purtroppo non è andata così: una parte del ghiaccio era probabilmente più sottile, e si è spezzata facendo cadere la bimba nell'acqua gelida. Immediatamente Benjamin, che era poco lontano da lei, l'ha soccorsa tirandole la testa fuori dal foro che si era creato nel ghiaccio, permettendole così di respirare. Nel frattempo, anche un terzo fratello si è accorto di quello che stava accadendo, e ha chiamato i soccorsi. Purtroppo, però, il freddo e la stanchezza hanno ucciso il bambino: all'arrivo dei soccorsi Benjamin non respirava già più. Abigail, invece, è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale pediatrico Le Bonheur e secondo i medici le sue condizioni sono delicate ma non critiche: prima di lasciarla per sempre, suo fratello l'ha salvata.

«La sua è una famiglia molto dolce e amorevole», ha commentato il pastore della comunità locale Stacy Stilgenbauer. E «ovviamente, il fatto è tragico e il nostro pensiero va alla famiglia» ha aggiunto il portavoce dei pompieri della contea di Shelby, Brent Perkins. Che ha voluto mettere in guardia le altre famiglie della zona: «Quando vi trovate vicino a un corso d'acqua (ghiacciato), molte persone spesso ci salgono sopra - per scivolare e divertirsi un po'. Ma da un momento all'altro la situazione può diventare pericolosa», ha concluso Perkins.

