Grosseto, bimba di 8 anni muore cadendo in una piscina: stava andando in bicicletta

Una bambina è caduta in piscina ed è morta annegata poco dopo. Il fatto è successonella tarda mattinata di oggi in provincia di Grosseto, dove la bimba di 8 anni - residente nel comune di Capalbio, località La Vallerana - sembra sia caduta vittima di un incidente mortale mentre stava andando in bicicletta. La caduta nella vasca sarebbe stata determinata - forse - da una perdita dell'equilibrio che l'avrebbe fatta scivolare nella vasca.

