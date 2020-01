Donna incinta e 6 bimbi trovati in fossa comune a Panama: uccisi durante il rituale di una setta

I corpi di sei bambini e di una donna incinta sono stati ritrovati in una fossa comune a Panama. Gli inquirenti ritengono che le vittime siano stati torturati ed uccisi durante il rituale di una setta. Il procuratore Rafael Baloyes ha reso noto che i bambini avevano tra i 17 ed un anno mentre la donna aveva 32 anni ed era incinta di quattro mesi. I corpi sono stati ritrovati nel cimitero del villaggio di Terro, nella regione nord occidentale di Ngäbe-Buglé, e si ritiene che siano stati trucidati due giorni prima il ritrovamento, avvenuto martedì scorso, ha detto ancora il procuratore.

«Abusi e punizioni per 50 donne e bimbi ridotti in schiavitù»: rabbino arrestato a Gerusalemme



La polizia è riuscita a liberare altre 15 persone che erano tenute in ostaggio e maltrattate nell'edificio usato come quartier generale della setta che si fa chiamare la «chiesa di Dio» che utilizza torture e violenze, chiamati «esorcismi», per punire le persone che, a detta dei leader della setta, si rifiutano di pentirsi dei propri peccati. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, le violenze sono iniziate lo scorso sabato che un membro della setta ha affermato di aver ricevuto un messaggio di Dio.



A pregnant woman and six children -- including a 1-year-old baby and a 3-year-old -- were tortured, slaughtered and buried in a mass grave in Panama as part of a bizarre, ritualistic killing by a religious cult, authorities have said. https://t.co/kUMon9GD40

— CNN (@CNN) 17 gennaio 2020