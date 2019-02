Bimba di 7 anni con un tumore al cervello chiede letterine dai cani: ne arrivano 50mila

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NEW YORK – Emma ha solo sette anni, e sta affrontando una delle più tragiche esperienze che un persona possa soffrire: è stata colpita da un tumore al cervello. Con coraggio, e con l’aiuto dei genitori, sta ora sottoponendosi a una lunga cura di radioterapia presso il Children’s Hospital di Milwaukee nel Wisconsin.Ma nel mezzo di questa tremenda esperienza, Emma spesso sorride, addirittura ride divertita. Il merito di questi brevi raggi di sole va ai proprietari di decine di migliaia di cani di tutto il mondo. Quando infatti la famiglia ha messo la storia di Emma su GoFundMe, per chiedere aiuti finanziari, ha anche riferito la precisa richiesta della bambina: “Vorrei ricevere lettere da tanti cani”.La piccola Emma adora i cani, e i cani hanno risposto al suo amore: a tutto mercoledì erano più di 50 mila i messaggi, le foto, le lettere arrivate alla famiglia di Emma Mertens.Il padre, Geoff, ha spiegato al programma tv “Good Morning America” che Emma passa in rassegna tutti i messaggi, e sorride sempre: «Emma è una bambina d’oro. E per noi vedere tanti estranei che hanno messo da parte un po’ del loro tempo per farle venire il sorriso sul volto è travolgente. Grazie a tutti i proprietari di cani, avete un grande cuore».Molti proprietari mandano semplici foto con messaggi di incoraggiamento e di preghiera. Altri cercano di aggiungere un tocco diverso, un cappellino, un fiocco, qualcosa che diverta la piccola: «Ci stanno aiutando ad andare attraverso questa terribile esperienza: questi semplici gesti di estranei portano un regalo, un momento di sollievo alla nostra bambina».Se anche i lettori del nostro giornale volessero contribuire, possono scrivere a Emma con la foto del loro Fido a questa posta elettronica: emmalovesdogs7@gmail.comOppure possono visitare il sito di GoFundMe dedicato a lei, QUI