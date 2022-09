Attentato in Mozambico, uccisa la suora italiana Maria De Coppi

Dramma in Mozambico: attentato nella serata di ieri alla comunità di suore comboniane di Chipene. Una suora italiana, Maria De Coppi, è rimasta uccisa. Lo comunicano le stesse comboniane in una nota della Segreteria generale.

«Mi dispiace dover comunicare la tristissima notizia che sr. Maria De Coppi è stata uccisa. Le altre due sorelle sono insieme ai Fidei Donum e stanno aspettando l'arrivo dei Combiniani», scrive Sr. Enza Carini. «Sr. Maria - aggiunge - era in Mozambico dal 1963». Comboniana della Diocesi di Vittorio Veneto (Treviso), aveva 83 anni. «In base alle notizie giunte - prosegue il giornale - sembra che l'assassinio sia stato perpetrato da alcuni terroristi che hanno agito nella missione dove suor Maria prestava servizio, nel barrio Muatala, nella provincia di Nampula». Nell'ottobre scorso, suor Maria era stata in Italia per alcuni controlli medici.