Armi chimiche in Ucraina, Kiev: «Nuvola rossa verso Izyum, sintomi di avvelenamento tra i soldati»

Sul profilo Twitter dell'agenzia ТРУХА sono state pubblicate delle foto di una grossa nuvola rossa che si libera nel cielo. Nel testo si legge: «Ci è stato detto che le truppe russe hanno usato armi chimiche contro le unità delle forze armate ucraine nella direzione di Izyum ( città dell'oblast' di Charkiv). Probabilmente si tratta di cloro. Ci sono sintomi di soffocamento, vomito e perdita di coscienza. L'intera nuvola è andata verso Novomykolaivka».

We were told that Russian troops used chemical weapons against units of the Armed Forces of Ukraine in the Izyum direction



Possibly chlorine. There are symptoms of suffocation, vomiting and loss of consciousness. The whole cloud went towards Novomykolaivka pic.twitter.com/YFKZBPUNmm