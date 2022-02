Anonymous dichiara guerra alla Russia: «Iniziato il cyber attacco al governo»

In attesa che le forze occidentali decidano se scendere in campo o restare a distanza, ad andare (virtualmente) in trincea è Anonymous, il movimento di hacker decentralizzato, che nelle ultime ore ha rivendicato diversi attacchi ai siti governativi della Russia. «Il collettivo Anonymous è ufficialmente in cyber guerra con il governo russo», si legge sul profilo Twitter ufficiale del gruppo.

The Anonymous collective is officially in cyber war against the Russian government. #Anonymous #Ukraine — Anonymous (@YourAnonOne) February 24, 2022

«Insieme possiamo cambiare il mondo»

«Mettetevi nei panni degli ucraini che vengono bombardati in questo momento. Insieme possiamo cambiare il mondo, possiamo resistere a qualsiasi cosa. È tempo che il popolo russo si unisca e dica no alla guerra di Vladimir Putin. Siamo Anonymous. Siamo una legione. Aspettaci», recita un'altra nota di Anonymous. Ieri per lungo tempo il sito del Cremlino e del ministero della Difesa russo è stato fuori uso. Nelle prossime ore attesi nuovi cyber attacchi.