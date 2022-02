Ma perché i russi hanno preso Chernobyl? Chi mai può essere interessato a un sito radioattivo intorno al quale migliaia di chilometri quadrati di terreno (un'area eguale al Lussemburgo) sono ancora interdetti a 35 anni circa dalla celeberrima esplosione della centrale nucleare? La risposta è semplicissima: Chernobyl non ha alcun interesse militare ma si trova lungo una delle strade che portano a Kiev. «E' il modo più rapido di arrivare a Kiev partendo dal confine bielorusso», ha affermato James Acton, analista americano del centro studi Carnagie Endowment.

Ucraina chiama i civili alle armi, padri e figli salutano in lacrime le famiglie: le scene strazianti dal fronte

Anche Jack Keane, un ex capo di stato maggiore dell'esercito americano citato dall'agenzia Reuters, ha affermato che Chernobyl "non ha alcun significato militare" ma si trova sulla rotta più breve verso Kiev, l'obiettivo di una strategia di "decapitazione" russa per cacciare il governo ucraino.

Keane ha definito la rotta dalla Bielorussia a Kiev uno dei quattro "assi" tracciati dalle forze russe per invadere l'Ucraina, incluso un secondo vettore dalla Bielorussia, un'avanzata a sud nella città ucraina di Kharkiv e una spinta a nord dalla Crimea controllata dalla Russia alla città di Kherson.

Data from the automated radiation monitoring system of the exclusion zone, which is available online, indicate that the control levels of gamma radiation dose rate (red dots) have been exceeded at a significant number of observation points. pic.twitter.com/G4WEGgkMcT