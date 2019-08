Amazzonia in fiamme, Bolsonaro ci ripensa: «Pronto ad accettare aiuti del G7»

Il Brasile è disposto ad accettare gli aiuti dei paesi esteri per contrastare i terribili incendi che stanno devastando la foresta amazzonica. Ad annunciare il dietrofront è stato, come riporta La Repubblica, il portavoce del presidente Jair Bolsonaro, Otavio Rego Barros, dopo che il Brasile aveva detto no agli aiuti offerti dal G7 a Biarritz, in Francia, definendoli un modo per interferire negli affari interni del Paese. «Il governo brasiliano tramite il presidente Bolsonaro è aperto a ricevere supporto finanziario da organizzazione e anche da nazioni. Il punto essenziale - ha avvertito il portavoce - è che questi soldi che entrano in Brasile siano sotto il controllo del popolo brasiliano».

LEGGI ANCHE Amazzonia, Brasile rifiuta dal G7 fondi per 20 milioni



Le scuse di Macron a Bolsonaro non sono condizione necessaria per un dialogo tra Brasile e G7 sull'offerta di aiuti contro gli incendi in Amazzonia: lo affermano dalla presidenza brasiliana, chiedendo però il rispetto della sovranità:

Qualsiasi leader che non sia il leader del nostro paese e che fa commenti su come il nostro governo deve definire le sue azioni deve capire che qui esiste una amministrazione che sa quali sono le sue necessità, e che accetterà queste risorse se si valuta che la loro gestione sarà nostra

, ha spiegato il portavoce di Bolsonaro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA