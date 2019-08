Amazzonia, Brasile rifiuta fondi per 20 milioni da G7

(Teleborsa) - Il G7 di Biarritz mette sul piatto fondi per 20 milioni di dollari per risolvere il problema degli incendi in Amazzonia, ma il Governo brasiliano ha rifiutato il denaro offerto delle grandi potenze, senza dare una spiegazione.



Un rifiuto che sembrerebbe dar credito alle accuse lanciate dal presidente francese Emmanuel Macron al Presidente brasiliano Jair Bolsonaro. Il tema aveva aperto il vertice dei Grandi, sabato 24 agosto, nel Nord della Francia,



Secondo il quotidiano Lo Stato di San Paolo, il Ministro dell'Ambiente brasiliano Ricardo Salles sarebbe stato favorevole all'aiuto del G7, ma il Presidente brasiliano Jair Bolsonaro, mettendo in dubbio che vi sta stata una escalation degli incendi in Amazzonia, ritiene che la situazione rientrerà presto nei limiti normale. © RIPRODUZIONE RISERVATA