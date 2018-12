Amazon, robot buca un repellente per orsi nel deposito: 24 dipendenti in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Certe volte anche icombinano guai (e non possono chiedere scusa). E’ accaduto in un magazzino di Amazon nel New Jersey dove uno di loro, per errore, ha bucato uno spray repellente per orsi. Ventiquattro sono stati i lavoratori ricoverati in 5 ospedali. Altri trenta, riporta l’emittente tv americana Abc, sono stati trattati sul posto.Lo spray (di poco più di 250 grammi) conteneva capsaicina, un composto chimico presente nel peperoncino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Robbinsville. L’azienda ha comunicato di aver fatto tutto il possibile per mettere in sicurezza l’area e i lavoratori.Intanto, però, c’è chi critica il sistema della robotizzazione del lavoro. "I robot automatizzati di Amazon mettono oggi in pericolo di vita gli esseri umani. I loro effetti potrebbero essere catastrofici e quelli a lungo termine per gli oltre 80 dipendenti sono sconosciuti", commenta Stuart Appelbaum, del sindacato del Commercio all’ingrosso e Grandi magazzini.