Alec Baldwin, chi ha caricato la pistola? Membri troupe l'hanno usata poco prima per sparare a lattine

Martedì 26 Ottobre 2021, 06:38 - Ultimo aggiornamento: 07:18

Ci sarebbe una svolta nel giallo della pistola che ha ucciso la direttrice della fotografia Halyna Hutchins sul set del film «Rust» in New Mexico. L'arma era stata caricata con munizioni vere e usata da alcuni membri della troupe poco prima che Alec Baldwin la usasse e uccidesse accidentalmente la direttrice della fotografia e ferisse il regista Joel Souza .

Il passatempo sul set

La pistola infatti era stata usata poche ore prima per una esercitazione con munizioni vere: lo scrive il sito The Wrap - che copre il settore entertainment - citando un insider. Alcuni componenti della troupe cinematrografica avevano preso pistole di scena - compreso quella fatale - per andare a fare 'plinking', termine usato per definire l'atto di sparare a lattine di birra o altri bersagli con pallottole vere per passare il tempo, riferisce la fonte.

Film sospeso

Intanto emerge che Dave Halls, l'assistente regista del film "Rust" che ha passato ad Alec Baldwin la pistola di scena prima dello sparo fatale, era stato licenziato da una precedente produzione dopo che un incidente con un'arma da fuoco aveva ferito non gravemente un membro della troupe. Lo riferisce la Cnn citando la società di produzione del film. La società produttrice di "Rust" ha annunciato la sospensione del film «almeno sino alla fine delle indagini».