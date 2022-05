Aeroporto di Rio De Janeiro, video hard trasmesso sui monitor. La compagnia: «Attacco hacker»

Airporn. Così è stato ribattezzato l'aeroporto di Rio De Janerio, in Brasile, dopo che su un monitor è apparso un sito porno con i relativi video. La notizia dell'apparente hacking si è diffusa per la prima volta sui social media, quando i viaggiatori, scioccati e sconcertati, hanno postato immagini di schermi all'interno dell'aeroporto Santos Dumont che riproducevano video espliciti decisamente non sicuri per il lavoro o per il viaggio.

Video porno all'aeroporto di Rio De Janeiro, la risposta della compagnia

L'operatore aeroportuale brasiliano, Infraero, ha dichiarato che i monitor erano schermi pubblicitari gestiti da una società privata e non quindi display informativi ufficiali. «Infraero ha intrapreso le opportune azioni legali e ha presentato un caso alla polizia federale», ha dichiarato in un comunicato. «I monitor in questione rimarranno spenti nella nostra rete aeroportuale fino a quando la società responsabile non ne garantirà la sicurezza».