​Aereo si schianta su una casa in Oregon: due morti tra cui un 22enne italiano. «Sognava di fare il pilota»

Michele Cavallotti, un ragazzo di 22 anni originario di Crema, è una delle due persone decedute nello schianto di un aereo contro una casa avvenuto a Newberg, in Oregon, nella serata di martedì 3 ottobre. Il giovane sognava di fare il pilota e per questo frequentava la Hillsboro Flight Academy, l'accademia aeronautica alla quale apparteneva il velivolo precipitato. Michele si era trasferito negli Stati Uniti per perfezionarsi ed ottenere il brevetto di volo, dopo che aveva già conseguito il diploma all'istituto tecnico aeronautico Locatelli di Bergamo. Appresa la tragica notizia, ​il papà Giorgio e la mamma Ilenia Costi sono subito partiti alla volta degli Stati Uniti. .

Diverse persone hanno avvistato il piccolo aereo perdere quota e precipitare a spirale verso terra per poi schiantarsi a Newberg, non lontano dalla città di Portland. Dopo l'allarme al 911 le squadre dei Vigili del fuoco della Tualatin Valley sono intervenute trovando parte dell'aereo all'interno della casa e il resto nel giardino. Al bilancio dei due morti si aggiunge un ferito attualmente ricoverato in condizioni gravissime.