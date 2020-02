Coronavirus, alle Mauritius fermo aereo con 300 italiani a bordo: 70 lombardi e veneti non sbarcano

I passeggeri di un volo proveniente dall'Italia sono stati bloccati all'aeroporto di Mauritius dopo lo sbarco. Ai passeggeri è stato richiesto di accettare un periodo di quarantena oppure di rientrare subito in Italia. Si tratta di un volo dell'Alitalia con 300 persone a bordo. In questo momento, secondo quanto si apprende da fonti informate, stanno permettendo lo sbarco solo ai passeggeri provenienti dalle zone italiane non a rischio coronavirus. Gli altri restano dentro l'aereo. Sono una settantina i passeggeri provenienti da Lombardia e Veneto ai quali non è stato permesso lo sbarco.

Si muove la Farnesina. «La Farnesina sta seguendo sin dalle prime battute la vicenda dell'aereo italiano bloccato a Mauritius, in contatto costante con la compagnia aerea Alitalia e con l'Ambasciata a Pretoria, competente per l'area, al fine di assicurare la massima assistenza agli italiani a bordo». Lo riferisce il ministero degli Esteri in una nota.

