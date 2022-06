Aereo russo si schianta a 200 km da Mosca: morti 4 dell'equipaggio. Ilyushin Il-76 usato per rifornire l'esercito

Un aereo cargo russo si è schiantato al suolo questa mattina nei pressi della città di Ryazan. Il velivolo, un Ilyushin Il-76, è stato utilizzato negli ultimi mesi per portare rifornimenti all'esercito impegnato in guerra in Ucraina. Secondo quanto riferisce l'agenzia Ria Novosti, quattro dei nove membri dell'equipaggio sono morti, mentre gli altri cinque sono in ospedale in gravi condizioni. Il ministero della Difesa russo, citato da Interfax, ha comunicato che l'incidente è stato causato da un malfunzionamento al motore dell'aereo durante un volo di addestramento. La città di Ryazan è situata a circa 200 km a sud-est di Mosca.

Aereo cargo precipita in Russia: cosa è successo

Le immagini dell'incidente, avvenuto intorno alle 4 del mattino, sono state condivise sui social da alcuni utenti. L'aereo è precipitato in un campo vicino a edifici residenziali e un'autostrada, secondo quanto riferisce la Tass, provocando un incendio. Diversi incidenti aerei si sono verificati in questi mesi in Russia, nei pressi del confine con l'Ucraina: come nel caso dell'Ilyushin di oggi, il ministero della Difesa ha sempre motivato gli schianti con semplici problemi tecnici.