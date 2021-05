Moda bimbo, colori fluo e stampe audaci, le nuove tendenze ai "Kids Fashion Days" di Firenze

Colori fluo e non convenzionali, tessuti sperimentali, nuove collezioni bimbo a Firenze dall'1 al 3 giugno prossimi con "Kids Fashion Days", kermesse digitale organizzata da Yuliia Palchykova, talent scout e cool hunter moscovita alla continua ricerca di proposte stilistiche innovative nel panorama trendy. Gli abiti da gran sera indossati dalle mamme si declinano in minidress per le bimbe, che sognano di giocare con la moda. Le salopette di jeans, rubate al guardaroba dei papà, si portano con t-shirt all-over printed dai toni audaci. Gonne oversize e a corolla sbocciano su stoffe dalle fantasie etno-chic o romantiche, puntando sulle lavorazioni artigianali e il savoir faire handmade. La manifestazione in live streaming si svolgerà dalle passerelle virtuali fiorentine in concomitanza con la Giornata mondiale del bambino, che si celebra il primo giugno ed è stata istituita nel 1925 durante la Conferenza di Ginevra sul benessere dei bambini. L'intento è quello di sensibilizzare e informare le nuove generazioni sul futuro dei più piccoli, anche attraverso l'eleganza.

L’edizione Kidswear del format virtuale RunWay Show Fashion Vibes animerà la culla del Rinascimento con modelli e creazioni di alta qualità che strizzano l'occhio alla sartorialità, rivoluzionando le tendenze contemporanee tra stampe, texture di pregio e outfit frutto dell'ingegno di giovani creativi provenienti da Russia, Corea del Sud e Ucraina. Nel corso della tre giorni, sulla catwalk toscana, sfileranno cinque brand: Sofya Tereschina, Podium Kids, Airen Kids, Elsa Fairy Dresses e Dimanche Kids. Un evento online dal respiro internazionale con l'obiettivo di valorizzare le aziende produttrici dell’Est. Imprese che stanno conquistando una posizione di rilievo nel mercato italiano dell'abbigliamento dedicato ai bimbi grazie allo studio attento del target e al design d’avanguardia. Così la “next generation” di stilisti realizza mise contemporanee ispirate ai look degli adulti. Bretelle, borse e accessori cambiano pelle, rinnovando la tradizionale palette cromatica che coniuga in originali versioni multicolor la limitata gamma di celeste, rosa e total white. Ecco, quindi, l'utilizzo di tonalità inconsuete fra cui le sfumature cammello, grigio, verde mela e arancio. Broccato, tulle, seta e ricami Swarovski impreziosicono le linee. Per guardare al domani con stile e al di là dei diktat modaioli di sempre.

