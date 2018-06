Elisa Scheffler: «Cerco l'amore con abiti sexy e tacco 12»

di Nicole Cavazzuti

Tiene una rubrica dedicata alla seduzione sul settimanale INFamiglia, ma nella vita(modella, showgirl e voce di Radio Studio Più, tra le tentatrici di Temptation Island 2017) ha collezionato solo amori sbagliati. Risultato? Oggi è ancora in attesa del suo Principe Azzurro.La incontriamo aldi Milano, uno dei locali più cool della night life milanese, immerso nel verde del Parco Sempione. Elisa è super sexy: indossa un micro abito nero che mette in risalto le forme, bellissime scarpe di camoscio rosso tacco 12 e una superba giacca di Caban Romantic in pelle e tessuto.«Una passione, mai una schiavitù. Insomma, mi vesto a seconda del mood, al di là delle tendenze».«Sì, soprattutto quando viaggio all’estero. Oltre al taglio dei capi, per me è essenziale la qualità dei tessuti e di conseguenza spendo abbastanza in abbigliamento e accessori. Per fortuna ricevo molti regali!».«Vorrai dire … i miei armadi!!! Sono letteralmente stracolmi. Se non mi decido a liberarmi di qualcosa prima o poi dovrò uscire di casa io per lasciare spazio a vestiti, jeans, scarpe e borse».«Non lo so, non escludo mai nulla a priori. Detto questo vi posso anticipare che a breve, dal punto di vista professionale, ci saranno delle novità».«Forse sono troppo esigente! Vorrei accanto un uomo bello, centrato, sicuro e realizzato che abbia voglia di impegnarsi per costruire una vita a due… Non proprio un genere di uomo comune!»«Temo di sì! Onestamente credo di spaventarne molti perché di primo acchito do l’idea di essere fredda e dura, anche se in realtà non lo sono. Diciamo che... ho solo un carattere indipendente e forte».