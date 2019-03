Miu Miu, a Roma sbarcano le scarpe "limited" edition dal tacco intercambiabile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si riempiono di cristalli, sono a punta o tonde e di tessuto o pellami pregiati.Struzzo, satin, camoscio per la scarpa dal tacco prezioso, quadrato in oro o argento con cristalli incastonati, da assemblare a piacimento. Miu Miu si lancia in un progetto di scarpe gioiello “limited edition” che vi sfizieranno come poche scarpe possono fare, sempre che vi piaccia il tacco a rocchetta.Con eventi speciali e mirati, solo in alcune boutique del brand, per brevi periodi sarà a disposizione l’ampia gamma di scarpe e tacchi da scegliere, che vi coinvolgerà in un rituale un po’ speciale. La prova della calzatura per testarne la comodità e l’abbinamento del tacco che, durante la dimostrazione, si attacca con una calamita. Una volta scelta la scarpa dei sogni si procede all’ordine e si potrà ritirare dopo 8 settimane di lavoro.Un progetto che si basa sul piacere di ottenere in via esclusiva un oggetto di lusso e sulla magia dell’artigianalità. Si tratta di scarpe molto pregiate, in base alla scelta del materiale si va dai 1100 ai 2900 euro per la verisone in struzzo. Affrettatevi dunque ad individuare la boutique dove andare a provare e ordinare la scarpa gioiello. Questo special event sta facendo il giro del mondo. Attualmente è nella capitale, in via del Babbuino, solo fino a martedì. Poi si sposterà in altre piazze europee per deliziare altre clienti, prossima tappa potrebbe essere Madrid.