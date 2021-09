La Milano Fashion Week arriva su Animal Crossing: New Horizons

Mercoledì 22 Settembre 2021, 09:52

La Milano Fashion Week sbarca su Animal Crossing: New Horizons, il noto life simulator per la famiglia di console Nintendo Switch. Tutto merito dei fan del gioco sparsi per il globo. Sin dagli esordi del titolo, i suoi appassionati hanno creato capi ispirati ai propri marchi preferiti, come Balenciaga, Chanel e Dior. In occasione della Milano Fashion Week (in partenza il 21 settembre), una delle community di fan italiani di Animal Crossing si è riunita per portare l'alta moda sull'Isola virtuale di Nintendo. La sfilata di Animal Crossing Life - immortalata da scatti d'autore - racchiude l'essenza dell'evento. Musica: Elevate from BenSound

