Zara, i jeans diventano personalizzabili: il nuovo servizio sarà lanciato anche in Italia

Ultimo aggiornamento: 18:33

Il nuovo jeans di tendenza? È personalizzabile. Zara, colosso del fast fashion, permetterà alla clientela di scegliere come rendere unici i propri jeans: a partire dal 27 marzo negli store di Milano, Amsterdam e Barcellona si potranno trovare dei pop up dove sarà possibile far ricamare lettere e nomi su pantaloni, gonne e giubbotti in denim: 13 modelli dai 19.95 ai 39.95 euro.Il servizio si chiamerà chiamato Zara Trf Edited e l'unica condizione è che, una volta personalizzato, il capo non potrà essere cambiato o restituito. La personalizzazione si potrà fare anche per i capi online o sulla app mobile di Zara, un po' come è successo qualche estate fa per i costumi di Calzedonia.