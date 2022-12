Addio a Vivienne Westwood: fu lei a creare l'iconico stile dei Sex Pistols

Sabato 31 Dicembre 2022, 14:21

Il mondo dell'arte piange una delle più grandi stiliste dell'ultimo secolo, Vivienne Westwood regina punk, che dal 1971 ha rivoluzionato i canoni dello stile. Si è spenta ad 81 anni a Londra la regina del punk, punk non solo nell'aspetto ma anche nell'anima: rivoluzionaria, controcorrente, irriverente Vivienne Westwood ha usato le passerelle per lanciare messaggi e far sentire la sua voce. Come quando nel 2005 a creato la linea di T-shirt a sostegno dei diritti civili con lo slogan "I AM NOT A TERRORIST, please don’t arrest me" o quando ha dimostrato il suo sostegno a Julian Assange. Per arrivare alla sfilata di pochi anni fa in cui riportava l'attenzione sul cambiamento climatico. Tanti le citazioni del mondo del cinema: dalla serie cult Sex and the City, a Cruella della Disney solo per citarne alcune. Crediti foto@Kikapress Music: «OnceAgain» from Bensound.com

