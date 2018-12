Tatuaggi, da Chiara Ferragni a De Rossi scoppia la mania dei cartoon

Mickey Mouse, che ha da poco compiuto novant'anni, è in cima alla lista delle preferenze con il 43%. Seguito da Spider-Man con il 34%, Batman con il 25% e Superman con il 21%. Last but not least Goku, il coraggioso combattente di Dragon Ball con l'8%. Dal mondo del calcio a quello dello spettacolo, senza dimenticare fashionistas e influencer, è scoppiata la “Tattoon Mania”. Secondo uno studio condotto da Espresso Communication per Vitavigor, storico brand milanese di grissini, sono sempre di più i volti noti dello sport e dello star system che scelgono di tatuare sulla propria pelle icone dei cartoni animati e dei fumetti.



Ma qual è il motivo? Carlo Tacchino, owner dello studio PMP Tattoo Parlour di Piacenza, confida «i personaggi dei fumetti appartengono all’immaginario collettivo e ci hanno accompagnato nel corso dell’infanzia, sono simboli che fanno parte della nostra vita e rimangono custoditi nel nostro essere e ciò è dimostrato anche dal fatto che tanti personaggi pubblici amino tatuarsi i propri eroi del mondo dei cartoon. Senza dubbio posso dire che, per quanto riguarda me e la maggioranza dei miei clienti, l’icona più amata e tatuata è Topolino, senza tralasciare tutto l’universo Disney». Al via, allora, a disegni realizzati da artisti del tatuaggio che riproducono gli eroi Marvel, i manga giapponesi e i personaggi senza tempo di Walt Disney. Per sette tatuatori su dieci, infatti, i beniamini dei cartoon sono molto richiesti dalle celebrities e da chi, anche in vista delle feste natalizie, sceglie di “tattoonarsi” generando una vera e propria tendenza.

Il dato è confermato dal 68% degli esperti del settore. Tra i casi di tattoon che fanno impazzire il web ci sono il Topolino di Chiara Ferragni, il divertente Pingu del cantautore Ed Sheeran, i colorati e simpatici Teletubbies del capitano della "Magica" Roma Daniele De Rossi mentre Neymar, attaccante del Paris Saint-Germain, di recente ha scelto di farsi disegnare sulla schiena la coppia di supereroi Batman-Spider-Man. Un trend contagioso quello dei “tattoon”, tant'è che l'attore protagonista del nuovo capitolo della saga "Spider-Man", Tom Holland, si è fatto tatuare un ragno sulla pianta del piede. Se il topo più famoso e longevo del mondo è stato selezionato dapprima dalla regina dei social Chiara Ferragni, i campioni del calcio non hanno disdegnato l'esempio della fashion blogger, anzi. Da Simone Zaza, l’attaccante del Torino che si è fatto disegnare Mickey Mouse ispirandosi ai tattoo del padre, alla punta del Napoli Lorenzo Insigne, che ha scelto di tatuarsi Topolino sulla gamba, fino a Philippe Coutinho, calciatore del Barcellona, che ha deciso di tatuarselo sull’addome, la “Tattoon Mania” col topo Disney impazza e diventa virale su Instagram. Alberto Gilardino, campione del mondo nel 2006, si è fatto disegnare Peppa Pig sul braccio, Cristian Tello, attaccante del Betis, si è lasciato influenzare dai tatuaggi ispirati ai cartoni animati con disegni sulla schiena che riproducono Stitch, Bambi, l'astronauta Buzz Lightyear e lo sceriffo Woody della serie "Toy Story".

Claudio Pittan, tatuatore dal 1983 e titolare dello studio di Milano Pittan Tattoo, spiega «nei miei trent'anni di carriera ho inciso numerosi personaggi del mondo dei fumetti sulla pelle delle persone, tra i quali Spider-Man, Batman e Ken il Guerriero. Mi sono formato in Giappone dove la cultura dei manga è ben radicata e la perizia artistica dei tatuatori ha elevato al rango di arte il tatuaggio giapponese, ammirato ancora oggi. Penso che attualmente il tattoo sia un mezzo alla portata della gente comune per esprimere artisticamente il proprio mondo interiore». Dal calcio allo showbiz il passo è breve e il comico Paolo Ruffini si è fatto tatuare sulla schiena, tra gli altri, Peter Griffin e il robottino Wall-E. Si sale poi sul palcoscenico della musica italiana e internazionale. Gatto Silvestro e il canarino Titti sull'inguine, rispettivamente per Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio, mentre Harry Styles, ex componente degli One Direction, ha scelto l’ancora di Braccio di Ferro. La popstar Ariana Grande ha invece optato per l’immagine di Chichiro, protagonista del film d’animazione giapponese “La Città Incantata” e la bella cantante e attrice americana Selena Gomez ha generato il delirio sul web tatuandosi sul basso ventre il protagonista di "My Little Pony". Kreayshawn, nota rapper statunitense che ha scalato le hit con i brani "Bumpin Bumpin" e “Gucci Gucci”, ha scelto la mitica Sailor Moon, guerriera della luna.

Nello studio di Espresso Communication, che ha coinvolto un panel di trenta tatuatori per indagare sulle tendenze del momento, è emerso anche come tale fenomeno sia capace di condizionare le strategie di marketing aziendali. E c'è chi ha addirittura pensato di inserire dei tattoo sticker, rimovibili e ispirati al mondo dei cartoon, all'interno delle confezioni snack per la merenda dei bimbi. «I tatuaggi dedicati ai personaggi d’animazione sono sempre più richiesti, un trend che ci ha spinto a lanciare i “tattoon” della famiglia di Topolino all’interno dei nostri nuovi snack per la merenda Vitastick. - spiega Federica Bigiogera, marketing manager di Vitavigor - Il trend dei tattoon è imitato dai più piccoli, che prendono i grandi a modello e, grazie alla sorpresa che trovano negli snack firmati con Disney, possono giocare facendosi anche loro un “tatuaggio”. Il tutto nel pieno rispetto delle norme cosmetiche, visto che i nostri “tattoon” sono stampati con inchiostri anallergici, testati e temporanei. L’effetto gioco, inoltre, è amplificato dalla possibilità di collezionare fino a 44 grafiche dell'universo di Mickey Mouse». Dimenticata ormai la famosa e innocua farfallina di Belén Rodriguez, che comunque resterà nella storia della televisione italiana e del Festival di Sanremo, per i curiosi ecco di seguito la top ten dei “tattoon” più richiesti ai maestri del tatuaggio:

Topolino (43%) Spider-Man (34%) Batman (25%) Superman (21%) Ken Il Guerriero (17%) Tartarughe Ninja (15%) Gatto Silvestro (13%) Homer Simpson (11%) Super Mario (10%) Goku (8%)

