Saldi 2022, i tre capi e accessori da comprare con gli sconti

Saldi invernali al via: si parte oggi in alcune regioni, le altre seguiranno a breve. Tra una tendenza volante e quel capo che vogliamo da sempre (ma non ci decidiamo mai a comprare) ecco su cosa puntare per massimizzare gli acquisti all'inizio del 2022.

Saldi invernali 2022, quando cominciano: ecco il calendario regione per regione

APPROFONDIMENTI LA GUIDA Saldi invernali 2022, quando cominciano: ecco il calendario... IL TREND Tendenze 2022, cosa indossare ancora nell'anno nuovo e i...

Il cappotto (overzize, magari con cintura)

Parliamoci chiaro, inutile puntare sull'ennesima giacca di poliestere che tutt'al più andrà di moda per i prossimi due mesi. Meglio orientarci su un cappotto caldo, comodo e di tendenza da indossare nei secoli dei secoli amen. Dal classico nero al più pungente marrone, possiamo sceglierlo oversize (trend degli ultimi anni), aggiustato con la cintura. Tinta unita o, magari, a fantasia chevron, e perché no blu notte, uno dei colori dell'inverno.

Il blazer inevitabile

Mai più senza il capo che negli ultimi anni è stato il must di un po' tutti i guardaroba. Ampio con bottoni importanti in stile marinaio o strutturato in tweed che evoca la classica giacca Chanel, passepartout da avere nell'armadio e sfoggiare con i jeans o su un maxi abito. Bella anche la versione mini vestito, per cambiare un po' dal classico little black dress da indossare per qualche serata.

Gli stivali sì ma al polpaccio

Dando per scontato che tutti ormai custodiamo nella scarpiera un paio di stivaletti alla caviglia, per il 2022 puntiamo sul redivivo modello al ginocchio, magari con tacco largo, perfetti sotto una gonna midi (ma anche mini) o sotto un abito a fantasia, li porteremo fino a primavera senza essere scontati (il loro prezzo però speriamo lo sarà adeguatamente).