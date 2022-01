Le Nike Air Force 1 x Louis Vuitton all'asta da Sotheby's: si parte da 2000 euro per la creazione di Virgil Abloh

Le Nike Air Force 1 x Louis Vuitton firmate da Virgil Abloh verranno battute all'asta da Sotheby's. Duecento paia saranno vendute dal 26 gennaio all'8 febbraio: il rivcavato servirà a finanziare il fondo per la scolarizzazione "Post Modern" istituito dal defunto designer. In pelle di vitello decorata con un patchwork dei due classici mongram di Vuitton, saranno vendute all'interno di un baule in pelle e dopo l'asta in alcune selezionate boutiques Louis Vuitton.

Il drop era molto atteso, soprattutto dopo la scomparsa di Virgil Abloh: il nuovo modello era stato avvistato durante l'ultimo show. Prezzo di partenza duemila dollari: chi volesse ammirarla dal vivo può fare un salto alla sede Sotheby's di New York con ingresso libero.

Virgil Abloh, il re dello streetwear scomparso a 41 anni

Virgil Abloh, direttore artistico della linea maschile di Louis Vuitton, è scomparso lo scorso novembre a soli 41 anni a causa di un tumore. Nel 2013 aveva fondato il marchio Off-White per poi collaborare anche con Moncler, Timberland e, appunto, Nike. Re dello streetwear di lusso, si era affermato in pochi anni come uno dei designer più cool tra un pubblico di millennial. Il suo marchio di fabbrica uno stile che rispecchia la cultura «street», con le sue sneakers e felpe, ma anche un logo facilmente riconoscibile, fatto di bande oblique bianche e nere. È stato nominato dalla rivista Time come una delle 100 persone più influenti al mondo nel 2018.