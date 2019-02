«Sei troppo grossa per sfilare», modella rifiutata dal brand: ma lei racconta tutto su Instagram

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha sfilato per maison del calibro di Chanel, Valentino e Alberta Ferretti: ma a Edie Campbell, modella britannica di 28 anni, è stato detto che era "troppo grossa" per aprire una sfilata della Milano Fashion Week e quindi, all'ultimo momento, la sua partecipazione è stata cancellata.E' stata lei stessa a rivelarlo in una story di Instagram: l'ha presa con ironia pare, visto che si è fotografata insieme a una sua amica mentre mangiavano croissant con gusto. Edie è stata scoperta dal fotografo Mario Testino quando aveva solo 15 anni: secondo la sua agenzia, è alta 1.75 metri e il suo punto vita misura 60 centimetri. Non proprio una presenza imponente, insomma, ma evidentemente sempre troppo "rotonda" per qualche brand.