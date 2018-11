Mario Filippi Coccetta, presidente del brand Fabiana Filippi, è uno dei 25 nuovi Cavalieri del Lavoro

Mario Filippi Coccetta, presidente e fondatore del brand Fabiana Filippi, è uno dei 25 neo Cavalieri del Lavoro insigniti dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il conferimento si è svolto nel corso della cerimonia al Quirinale dopo l'annuncio dello scorso 2 giugno. L'azienda Fabiana Filippi è stata fondata nel 1985 nel cuore dell'Umbria, a Giano in provincia di Perugia, ed è specializzata nella lavorazione delle lane merino e dei cashmere, sia puri che misti. In merito all’onorificenza, Mario Filippi Coccetta ha detto:

E’ un bellissimo riconoscimento, probabilmente il più bello che un imprenditore possa ricevere. Insieme a me, premia un’azienda che contribuisce ogni giorno ad affermare nel mondo il Made in Italy, patrimonio di cui il nostro Paese deve essere orgoglioso. Mi sento di condividere questa onorificenza con la mia famiglia e con i nostri collaboratori, alcuni dei quali da oltre 30 anni lavorano accanto a me con passione e dedizione in questa azienda, facendo tutti insieme di Fabiana Filippi un ambassador internazionale di eccellenza italiana

. Istituita nel 1901, l’onorificenza viene conferita ogni anno in occasione della Festa della Repubblica agli imprenditori e manager italiani che si sono distinti nei cinque settori dell’agricoltura, dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dell’attività creditizia e assicurativa.

