Meghan Markle, il look per il nuovo ritratto ufficiale costa 382 mila dollari

Avrà anche abbandonato Londra e la vita da Duchessa. Ma Meghan Markle, che aveva tentato una volta casalingo-bohémien nell'ultima comparsata dal giardino di casa, non ha rinunciato ai look iper costosi. I tabloid inglesi infatti in queste ore le stanno facendo le pulci per l'ultimo look sfoggiato nel nuovo ritratto ufficiale insieme a Harry, diffuso da Time sui social per annunciare la puntata speciale di Time 100 Talks. Blazer, sottogiacca, pantaloni e i gioielli di Lady Diana per un totale di 382 mila 290 dollari: ossia 326mila euro e rotti.

Harry e Meghan, ecco il nuovo ritratto ufficiale

Meghan Markle indossa l'orologio di Lady Diana: è un Cartier da 17mila sterline

I dettagli del look

Ma andiamo con ordine: pantalone di Alexander McQueen e top gran de poudre, 1995 dollari pantalone a sigaretta, 795. In primo piano le mani con l'anello di fidanzamento disegnato da Harry con due pietre dello Botswana e due parte della collezione di Lady Diana (350mila dollari). Poi, c'è l'orologio Tank della reale suocera (23mila dollari), che lo aveva ricevuto per il ventunesimo compleanno. E poi il Love bracelet di Cartier, presumiamo regalo del marito Harry, valore seimila e 600 dollari.

Che Meghan non fosse tipo da riciclare maxidress di Zara lo avevamo capito: secondo il Daily Mail nel corso del primo anno avrebbe speso, per tutti i suoi look, oltre 732 mila sterline. E ora sembra proprio che lontana dalla Corte inglese non significhi lontana dalle spese pazze: viste le questioni sulla "rendita" per lei e il marito Harry, le polemiche continuano a imperversare.

