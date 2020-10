Meghan Markle indossa l'orologio di Lady Diana: è un Cartier da 17mila sterline

Maghan Markle indossa l'orologio Cartier da 17.800 sterline appartenuto a Lady Diana. La duchessa di Sussex è apparsa in una foto insieme al principe Harry - utilizzata per annunciare la loro partecipazione a un dibattito online, il Time100 Talk - con al polso il prezioso cimelio di famiglia. Meghan porta un abito Alexander McQueen da 2mila sterline, già indossato in un evento pubblico del 2018, e un braccialetto Cartier da 5mila sterline, che accompagna proprio l'orologio appartenuto a Lady Diana.

The Duke and Duchess of Sussex will host a specially curated edition of #TIME100Talks on the state of our shared digital experience https://t.co/uwtSvhayND

— TeamTIME (@TeamTime) October 16, 2020