Gucci sceglie Florence Welch, la cantautrice bohémien testimonial della nuova campagna gioielli

Musica, arte e stile bohémien. Per la nuova campagna dedicata ai gioielli Gucci sceglie Florence Welch, leader dei Florence and the machine e icona boho per eccellenza. Spirito libero, viaggi senza tempo e animo retrò, Florence posa all'interno di una carrozza in legno in stile circense, fasciata in ampi caftani di velluto e con indosso i classici anelli, bracciali e collane della maison.



La cantautrice, che qualche sera fa ha infiammato Torino (cantando rigorosamente scalza, come è nel suo personaggio), incarna perfettamente l'ideale di Alessandro Michele e il suo sguardo sognante verso l'obiettivo evoca utopie lontane dal vago sapore etnico. Così come i gioielli che provengono principalmente dalle collezioni di gioielli Le Marché des Merveilles, Gucci Ouroboros, Gucci Flora e Dionysus, oltre che dalla collezione di gioielli in argento di Gucci.

Ultimo aggiornamento: 17:36

