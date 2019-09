Furla firma un accordo con Mavive e lancia il suo primo profumo

Anche Furla entra nel beauty e lancia il suo primo profumo. L'azienda di pelletteria, fondata nel 1927 a Bologna da Aldo Furlanetto, ha firmato un'accordo di licenza con la veneziana Mavive di Massimo Vidal, nata nel 1986 dalla Vidal Profumi e nota per marchi come la Colonia Pino Silvestre. La partnership prevede la produzione e distribuzione del primo profumo Furla. L'intesa si basa sulla affinità tra le due aziende nate entrambe «da un'iniziativa imprenditoriale familiare che risale al secolo scorso» e affermatesi «grazie al dinamismo manageriale e alla capacità di mantenere intatta la propria identità». Per Furla entrare nel beauty «è strategico nell'ottica di diversificare e rafforzare il posizionamento lifestyle del marchio» ha detto il ceo Alberto Camerlengo. © RIPRODUZIONE RISERVATA