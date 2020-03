Coronavirus, Prada dona postazioni di terapia intensiva e rianimazione a ospedali milanesi

Continua la solidarietà del mondo della moda per gli ospedali in affanno a causa del coronavirus. Gli amministratori delegati e il presidente di Prada hanno donato due postazioni complete di terapia intensiva e rianimazione a ciascuno degli ospedali milanesi Vittore Buzzi, Sacco e San Raffaele. Lo rende noto una nota della maison. La donazione di Prada arriva dopo il milione e 250mila euro del gruppo Armani agli ospedali Luigi Sacco, San Raffaele e Istituto dei Tumori di Milano, Spallanzani di Roma e a supporto dell’attività della Protezione Civile per l’emergenza Coronavirus e quelle di 200 milioni di euro di Donatella e Allegra Versace al San Raffaele di Milano.

Coronavirus, Chiara Ferragni e Fedez donano 100 mila euro e raccolgono 2 milioni. Da Armani 1,25 milioni agli ospedali

© RIPRODUZIONE RISERVATA