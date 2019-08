Daisy, baby-modella con le gambe amputate sfilerà alla Fashion Week di New York

ROMA - Una bambina di nove anni, che ha subito l'amputazione di entrambe le gambe quando era piccola, sfilerà sulla passerella durante la settimana della moda di New York. Daisy-May Demetre, di Birmingham, è nata con emimelia fibulare, un difetto congenito che comporta la mancanza di parte o tutto l'osso fibulare. Per questa ragione la bimba è stata sottoposta all'amputazione di entrambe le gambe ad appena 18 mesi. Lo riporta The Indipendent . Demetre, bimba coraggiosa, ha continuato a inseguire il suo sogno di diventare modella. Dopo aver partecipato a uno spettacolo per Lulu et Gigi Couture durante la London Kids Fashion Week, Demetre è stata scelta per rappresentare il marchio durante la NYFW di settembre.

Daisy-May Demetre was born with fibular hemimelia, where part or all of the fibular bone in the leg is missing. She received prosthetic legs and used them to help her walk and move. Now, she's strutting her stuff down catwalks. https://t.co/3FJrVH2OiF — CNN (@CNN) August 28, 2019

È stata anche nominata ambasciatrice del marchio per la linea di abbigliamento. Secondo il padre di Demetre, Alex, è la figlia a stimolare gli altri. «Mi ha ispirato mostrandomi chi fosse - ha detto alla Cnn -. Prende la vita con un sorriso sul viso e fa cose straordinarie. Che si tratti di ballare, cantare. È una bambina molto speciale». Questa sarà la prima volta che Demetre apparirà al NYFW. La bimba è abituata ai riflettori, dal momento che in precedenza ha posato per Nike, River Island e Boden. Secondo il designer, Demetre si adatterà perfettamente allo spettacolo dell'8 settembre.

Ultimo aggiornamento: 14:51

