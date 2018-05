Benetton lancia i costumi bio: il tessuto ricavato dal ricino

di Elena Filini

In genere il ricino non ispira i più poetici sentimenti. E certo non si associa ad una spiaggia con dune di sabbia e mare azzurro. Eppure i semi di ricino, se non si è proprio costretti a berli, possono fare meraviglie. Come creare tessuti bio meravigliosi e totalmente green. A dare una seconda chance a questa pianta tanto vituperata ci ha pensato United Colors of Benetton con Bio Beachwear, una nuova linea di costumi da bagno femminili realizzata in un filato di origine organica.

22 Maggio 2018



