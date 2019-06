Utero in affitto, donne contro Landini: «Follia sostenere leggi per legalizzare questa pratica»

Contro l'utero in affitto si compattano tutte le associazioni femministe e del sindacato e nel mirino ci finisce anche il segretario della Cgil, Maurizio Landini, non solo perchè favorevole alla pratica (illegale) ma per avere da poco ospitato un convegno della Associazione Coscioni che è servito per lanciare due proposte di legge per legalizzare le donne come incubatrici.

Se non ora quando, Snoq, Udi, Arcilesbica, RadFem, Differenza Donna, Giuriste in genere, Cisl, Rete giù le mani dai bambini sono solo alcune delle sigle che si sono mosse per protestare e unirsi nel tentativo di fermare l'apertura all'utero in affitto della Cgil. Oltre a queste sigle anche l'ex ministro Beatrice Lorenzin, Silvia Costa, Giovanna Martelli. La segretaria della Cisl, Annamaria Furlan sul quotidiano Avvenire stamattina ha pubblicato una amara riflessione in cui ricorda a Landini che «un bambino non si prenota, si ama», e che non si «può rendere etico e morale quello che non lo è affatto».

«L'utero in affitto - scrive - è una cosa umanamente inaccettabile sia per le donen che non sono incubatrici ma madri, sia per i bambini. E' il solo denaro che determina questo processo, come avviene in California (...) una vera follia».

